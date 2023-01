Pordenone, lavori in via delle Acque

A partire da lunedì 16 gennaio via delle Acque, a Pordenone, sarà interessata dai lavori per la costruzione di una canalizzazione interrata, che servirà a far confluire le acque della roggia Musile da via Fornace fino a via delle Acque stessa, per immettersi infine sul fiume Noncello, in sostituzione della vetusta canalizzazione esistente.

Via delle Acque sarà, quindi, necessariamente chiusa al transito in corrispondenza dell’intersezione con la strada privata al civico 33 da lunedì 16 gennaio a venerdì 3 febbraio. Viene comunque garantito l’accesso a via delle Acque da via Vittorio Veneto.