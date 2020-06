Pordenone, manifestazione dei richiedenti asilo in Prefettura

Questo pomeriggio, verso le 14.30, una trentina di richiedenti asilo ospitati in una struttura di accoglienza pordenonese hanno inscenato una manifestazione per protestare contro la qualità del cibo servito nel centro. I migranti, cittadini di origine afghana e pakistana, si sono posizionati sulla scalinata della Prefettura, tutti muniti di mascherina, ma non rispettando il distanziamento individuale e senza aver chiesto l'autorizzazione.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale delle Volanti e della Digos della Questura di Pordenone, coadiuvato da agenti del Comando della Polizia Locale di Pordenone, che hanno identificato i 31 manifestanti.

Due di loro sono quindi stati ricevuti dal Capo di Gabinetto della Prefettura, mentre il personale della Questura ha sanzionato tutti i partecipanti in base alle norme anti Covid, per aver svolto una manifestazione pubblica senza preavviso e senza le previste prescrizioni, oltre che per non aver osservato le distanze sociali previste e le altre regole di contenimento del virus.