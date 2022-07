Pordenone, modifiche alla viabilità in viale Venezia

Da lunedì 1 agosto, salvo imprevisti, il tratto della statale 13 Pontebbana - viale Venezia a Pordenone sarà interessato da lavori per l’esecuzione dell’attraversamento che andrà a completare il sistema di sgrondo delle acque meteoriche a salvaguardia degli allagamenti della zona di Rorai.

Per la sicurezza delle lavorazioni e della circolazione stradale, i lavori saranno eseguiti durante l’orario notturno e dureranno circa due giorni. La viabilità sarà garantita a senso unico alternato e saranno garantiti gli accessi alle attività commerciali e alla viabilità laterale.

L’attraversamento idraulico consterà di uno scavo profondo da parte a parte della strada per collegare i due fossi lungo la viabilità e convogliare le piogge raccolte verso il laghetto artificiale che è stato realizzato dietro al Cimitero di Rorai con la funzione di raccogliere e laminare le acque meteoriche durante gli acquazzoni e le bombe d’acqua, onde evitare gli allagamenti verificatisi in passato negli scantinati delle abitazioni del quartiere poste a sud della statale.

“I lavori lungo la Pontebbana – spiega l’assessore comunale a Mobilità, Trasporti e Viabilità, Cristina Amirante - sono il tassello conclusivo di un’opera complessa, durata più di un anno e mezzo, che consentirà di difendere il territorio dagli effetti negativi delle piogge torrenziali che spesso avvengono nel nostro territorio, evitando che vi siano danni all’abitato del quartiere di Rorai. Abbiamo dimostrato grazie al recente intervento di via delle Villotte che, con un sistema di canalizzazioni e una vasca di laminazione, è stato risolto alla radice il problema degli allagamenti della via, che avveniva a ogni temporale”.

“A Rorai abbiamo realizzato un sistema che raccoglie le acque piovane provenienti dalla pianura a nord di Pordenone e che per gravità scendono verso l’abitato, le convoglia con un sistema di fossi e tubazioni verso un’area, un bacino posto dietro al Cimitero, e le porta a fermarsi ed allargarsi per poi essere reimmesse nelle rogge e nei laghetti che confluiscono a loro volta nel Noncello. L’intervento sarà a breve completato e messo in funzione”.