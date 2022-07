Pordenone, modifiche alla viabilità nella zona dell'ospedale

L’Azienda per i Servizi Sanitari del Friuli Occidentale ha richiesto nell’aprile scorso all’Amministrazione comunale di Pordenone di poter operare una modifica alla viabilità di via del Traverso per garantire l’uscita in sicurezza delle autoambulanze, mantenendo l’entrata delle stesse in via Montereale.

Tale modifica, richiesta dell’AsFo, è motivata dal prosieguo dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale, a causa dei quali il pronto soccorso sarà collocato nel Padiglione A e di conseguenza sarà spostato anche il servizio di emergenza 118.

Tale soluzione avrà comunque carattere provvisorio, fino al completamento dei lavori del nuovo ospedale e all’apertura del nuovo pronto soccorso, con accesso da vial Rotto.

Il Comune di Pordenone si è fatto parte attiva modificando la viabilità di via del Traverso in prossimità dell’uscita delle autoambulanze, al fine di garantire la sicurezza delle stesse, dei veicoli e delle persone che circolano in tale asse viario, realizzando la modifica alla segnaletica tra oggi e domani.

"L’Amministrazione comunale di Pordenone – spiega l’assessore comunale a Mobilità, Trasporti e Viabilità, Cristina Amirante -, ravvisato l’interesse a garantire una quanto più celere uscita ai mezzi di soccorso, nel voler tutelare i residenti delle aree limitrofe all’ospedale, ha eseguito i lavori di modifica della segnaletica presso la nuova uscita ambulanze, richiesta dall’Azienda per i Servizi Sanitari del Friuli Occidentale, ma ha anche chiesto alla stessa AsFo di garantire alla cittadinanza che il provvedimento, di carattere provvisorio, abbia una durata quanto più breve possibile, compatibilmente con i tempi del cantiere del nuovo ospedale. La preoccupazione del Comune dipende dal fatto che tale soluzione prevede di utilizzare per i mezzi di soccorso un'uscita in un asse viario – via del Traverso - soggetto al traffico e alla sosta dell’utenza che si reca nel nosocomio cittadino che al traffico del quartiere residenziale e funge anche da asse di collegamento per il trasporto pubblico, soprattutto quello interessato al polo scolastico di via Interna".