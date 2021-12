Pordenone, muore in un'esplosione

Tragedia questa mattina a Pordenone. Un uomo di 74 anni ha perso la vita poco prima delle 11 a seguito di un problema che si è verificato a una caldaia che era stata installata in un box adiacente a un'abitazione in via Gere, a Pordenone.

Si è udito un forte botto. Non è chiaro se la morte sia stata causata da un ritorno di fiamma o dall'esplosione che, con uno spostamento d'aria, ha causato gravissime lesioni al pensionato. La dinamica, quindi, resta da chiarire.

Per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di via Interna, il personale sanitario e gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Pordenone. L'area è stata posta sotto sequestro.

