Pordenone, Natale e Capodanno in sicurezza

In Prefettura a Pordenone si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per individuare le misure di safety e security per gli eventi che interesseranno la cittàe in vista del Natale, nonché gli interventi di sicurezza complessivi da disporre in concomitanza con il periodo festivo in tutta l'ex provincia.

Al comitato, presieduto dal Prefetto Domenico Lione, hanno partecipato, oltre al Questore, ai Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Vice Comandante dei Vigili del Fuoco, il Sindaco di Pordenone, il Comandante della Polizia Locale, i responsabili degli uffici comunali coinvolti e gli organizzatori degli eventi Natale a Pordenone 2022.

La kermesse natalizia prenderà avvio sabato 3 dicembre, con l’accensione dell’albero di Natale in piazza XX Settembre e proseguirà fino all’8 gennaio, ospitando i festeggiamenti e lo spettacolo di fine anno.

Nel corso del Comitato sono state analizzate le misure di safety e security predisposte, ormai essenziali per qualsiasi manifestazione, per consentire lo svolgimento della rassegna in una cornice complessiva di sicurezza.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza che la specifica pianificazione, calibrata in relazione agli eventi in programma e alla conformazione delle aree coinvolte, preveda adeguate fasce di rispetto e zone di raccolta per consentire un afflusso e un deflusso ordinato e in sicurezza dei partecipanti. Inoltre, per gli eventi particolari previsti nell’arco dell’intera durata della manifestazione e dal forte richiamo di persone, quali i concerti e i festeggiamenti di fine anno, l’impianto di sicurezza sarà ulteriormente rinforzato, prevedendo distinti varchi di accesso e uscita del pubblico, collocati a distanza adeguata dall’area della manifestazione. I varchi andranno poi presidiati e controllati da personale posto a disposizione dall’Ente Organizzatore, con il supporto della Polizia locale.

Altro aspetto fondamentale per implementare le condizioni di sicurezza su cui il Prefetto ha raccomandato massima attenzione riguarda le ordinanze 'anti-vetro', cioè i provvedimenti del Sindaco atti a vietare l’introduzione e la somministrazione nei luoghi dell’evento di bevande in contenitori di vetro e similari, di lattine e bombolette spray, prevedendo il ritiro degli oggetti vietati.

Al riguardo, il Sindaco Alessandro Ciriani, condividendo pienamente l’orientamento del Prefetto, ha fatto presente di aver predisposto una bozza di ordinanza che ha sottoposto al Comitato.

Il Prefetto ha preannunciato, inoltre, che sul punto diramerà apposita circolare a tutti i Sindaci, per un’applicazione uniforme nell’intera realtà provinciale.

Si è quindi passati alla disamina delle misure generali di ordine e sicurezza pubblica da adottare nel Pordenonese per il periodo festivo. E' stato pertanto disposta l’intensificazione dei controlli sul territorio da parte delle Forze di Polizia, anche tramite i servizi appiedati, per prevenire i possibili fenomeni di criminalità diffusa e presidiare maggiormente la provincia in un momento ricco di ricorrenze, manifestazioni e movimento di persone.

In quest'ottica, si è, inoltre, concordato di ripetere nuovamente i controlli di sicurezza stradale coordinati Forze dell'Ordine - Polizie locali, con il duplice obiettivo di garantire una migliore tutela degli utenti della strada e ottenere anche una visibile presenza deterrente di divise sul territorio a valenza generale.