Pordenone, nuovo stop per un bar in corso Garibaldi

Questa mattina, gli agenti della Squadra Volante hanno eseguito il provvedimento di sospensione per 45 giorni, disposto dal Questore di Pordenone Marco Odorisio, nei confronti di un bar di corso Garibaldi, nel cuore della città. Il locale era già stato chiuso per 30 giorni a novembre 2018.

Il provvedimento è stato adottato dopo i controlli eseguiti dalla Polizia di Stato, anche con un’unità cinofila antidroga, nella serata di venerdì 12 giugno. In particolare, poco prima della mezzanotte, sono stati identificati oltre cinquanta avventori, dodici dei quali gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e gli stupefacenti. Durante il controllo il cane antidroga ha puntato un cliente che, appoggiato sullo stipite della porta d’ingresso del locale, stava sorseggiando un drink e, alla vista degli agenti, ha tentato frettolosamente di disfarsi di un involucro, che conteneva due grammi di cocaina pronta per lo spaccio. L’uomo, un 30enne magrebino pluripregiudicato, con precedenti specifici per stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione; nella sua auto, parcheggiata vicino al bar, c’era un ovulo con altri 10 grammi di stupefacente tipo hashish.

Il locale il 3 marzo aveva già ricevuto una diffida (erano state somministrate bevande alcoliche a un minore coinvolto nella grave rissa del 27 febbraio, quando dei giovanissimi avevano ferito anche una persona anziana), che era stata accolta dai titolari con atteggiamento ostile e di sfida nei confronti degli agenti di Polizia, che erano stati derisi e oltraggiati. Alla luce di tutti i precedenti, quindi, il Questore ha disposto lo stop dell’attività, questa volta per 45 giorni.