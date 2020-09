Pordenone: partiti i lavori del nuovo parcheggio in via Vesalio

Sono partiti i lavori per realizzare il nuovo parcheggio di via Vesalio, a Pordenone, "per risolvere i problemi di sicurezza e di traffico davanti alla scuola Drusin", informano il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore ai lavori pubblici Walter De Bortoli. Previsto anche un percorso pedonale protetto "che garantirà a tutti, soprattutto ai ragazzi, di raggiungere la scuola con serenità. E’ un intervento richiesto dal quartiere di San Gregorio e atteso da tempo".

I posti disponibili nel parcheggio saranno 39, di cui uno riservato alle persone con disabilità, oltre a due fermate per gli scuolabus con la relativa banchina di approdo per gli studenti che lo utilizzano. Sull’area verrà installata la nuova illuminazione pubblica a led e ci sarà inoltre spazio per un prato dalle caratteristiche altamente drenanti. L’intervento, infatti, richiede anche la realizzazione di opere di drenaggio delle acque, che confluiranno verso la fognatura già esistente.