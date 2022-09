Scontro tra due auto, un Suv Audi e una Lancia Musa, questa mattina all’incrocio tra viale Grigoletti e via Planton.

Per cause in corso di accertamento – non si esclude che il conducente di uno dei veicoli sia passato con il rosso – i due veicoli si sono scontrati in maniera violenta.

Sul posto i Vigili del fuoco insieme a personale sanitario del 118. Gli occupanti delle automobili sono rimasti feriti in maniera lieve.