Pordenone, Prefetto e Sindaco in campo contro le truffe

Questa mattina, in Prefettura a Pordenone, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Domenico Lione, oltre al Questore, ai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno partecipato il Sindaco Alessandro Ciriani e il vice Sindaco, Emanuele Loperfido.

L’iniziativa parte da un finanziamento messo a disposizione dal Ministero dell’Interno per tutti i Comuni capoluogo, con l’obiettivo di sviluppare progetti calati sul territorio per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane. Episodi di raggiri, perpetrati approfittando della buona fede o di un attimo di distrazione delle vittime, incidono sulla percezione di sicurezza della persone truffate e determinano spesso conseguenze non solo economiche ma anche di ordine psicologico.

Per tanti l’esperienza vissuta si trasforma in un trauma che può compromettere uno stile di vita sereno, alimentando un senso d'insicurezza, timore e sfiducia verso il prossimo. Da qui la volontà del Comune di Pordenone di cogliere l’opportunità e sviluppare un progetto da sottoporre al Comitato per l'ordine e la sicurezza per creare una rete di protezione sociale sempre più vicina al cittadino e integrata con le attività di prevenzione svolte quotidianamente dalle Forze dell’Ordine in provincia (si pensi allo sportello anti-truffa del Comando provinciale della Guardia di Finanza, agli incontri sul territorio con l’Arma, alla sensibilizzazione all’esterno delle parrocchie della Polizia di Stato).

La sottoscrizione da parte del Prefetto e del Sindaco segna ufficialmente l’avvio di questa iniziativa che, grazie al contributo ministeriale di 16.183,26 euro, si articolerà fino a ottobre 2023 con momenti informativi e divulgativi, ma anche di sostegno. Gli interventi spazieranno da spettacoli teatrali, in cui saranno portati in scena episodi di truffe realmente accaduti, a incontri di supporto alla popolazione anziana, anche di tipo psicologico.

Misure di orientamento che, partendo dalle esperienze concrete, faranno crescere la consapevolezza dei rischi e di come scongiurarli, anche in relazione alle insidie delle truffe online. Gli incontri avverranno in luoghi abituali di aggregazione (fra cui sedi di associazioni) ma anche in occasione del mercato cittadino.

L’iniziativa che si inserisce in un contesto generale di prevenzione garantito dalle Forze di Polizia, capace di modularsi sulle nuove esigenze della comunità, rafforza gli sforzi congiunti delle Istituzioni di fare squadre e rendere Pordenone sempre più sicura.