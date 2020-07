Pordenone, presa la 'banda degli aspirapolvere'

I Carabinieri del Norm di Pordenone hanno fermato tre rumeni, di 35, 30 e 23 anni, responsabili del colpo commesso ieri pomeriggio ai danni del supermercato Interspar di via Benedetto Marcello, nel capoluogo naoniano. I tre, in ‘trasferta’ da Verona, sono già noti alle forze dell’ordine, in quanto specializzati proprio nei furti di superalcolici, vini di pregio e aspirapolvere.

Proprio quest’ultimo prodotto, in particolare alcuni pezzi a marchio Dyson, sono finiti nel loro mirino ieri. I tre sono riusciti a rubare sette aspirapolvere, per un valore complessivo di circa 4.500 euro. Mentre l’autista attendeva in una via limitrofa al supermercato, uno dei malviventi si era posizionato oltre le barriere antitaccheggio e il terzo, dall’interno, passava gli scatoloni in modo da non far suonare il sistema di allarme. Una volta riempito il portabagagli della Bmw, i tre si sono dati alla fuga verso il centro città.

I militari, però, dopo la segnalazione del punto vendita, si sono messi sulle loro tracce; quando l’auto ha imboccato l’A28 verso Conegliano a tutta velocità, è nato un inseguimento, al termine del quale i tre sono stati fermati. Nel bagagliaio sono così spuntati gli aspirapolvere appena rubati, che sono stati riconsegnati al supermercato.

I tre, su provvedimento del sostituto procuratore del Tribunale di Pordenone Maria Grazia Zaina, sono stati sottoposti a fermo per furto aggravato e portati in carcere a Udine in attesa di convalida.