Pordenone, presa la banda dei graffitari del Bronx

Nell’ambito dei controlli del territorio, una Volante, verso le 3 della scorsa notte, perlustrando l’area del 'Bronx' di Pordenone, ha notato, nel piano interrato adibito a parcheggi pubblici, un gruppo di ragazzi che, alla vista degli agenti, si erano nascosti dietro un muro. Vista la situazione, è stata inviata sul posto una seconda Volante, che ha sorpreso i cinque giovani, due dei quali presentavano evidenti macchie di vernice verde sulle mani e sull’abbigliamento, emanando anche un forte odore di spray.

Nelle vicinanze, poi, c'era una bomboletta spray proprio di colore verde, con la quale erano da poco stati realizzati scritte e disegni, con vernice ancora fresca.

I giovani, oltre a negare di essere gli autori degli imbrattamenti, hanno detto di essersi trovati lì per chiacchierare. Una versione che non ha convinto i poliziotti. E' emerso che un 21enne padovano aveva un furgone parcheggiato nelle vicinanze, sul quale, a seguito di un controllo, c'era una grossa borsa in tessuto con all’interno altre cinque bombolette di vernice della stessa marca e modello di quella rinvenuta in precedenza.

I cinque, di età ricompresa tra i 19 e i 23 anni - due residenti a Padova, uno in provincia di Venezia, uno in provincia di Pordenone e l’altro in città - sono stati invitati in Questura, dove sono stati denunciati per imbrattamento e deturpamento di cose altrui in concorso aggravato, procedendo al sequestro delle sei bombolette.

Accertati i fatti sopra descritti e sussistendone i presupposti normativi, il Questore Marco Odorisio ha dato avvio al procedimento del Foglio di Via Obbligatorio per un anno da Pordenone a carico dei quattro giovani non residenti in città.