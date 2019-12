Pordenone, presi i vandali di piazzetta Cavour

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Pordenone hanno individuato gli autori dei danneggiamenti commessi venerdì notte in piazzetta Cavour. Si tratta di quattro 19enni, due residenti a Pordenone e due in provincia di Udine che, intorno alle 5 del mattino, in preda ai fumi dell’alcol, avevano anche sradicato una statua, collocata da pochi mesi.

I poliziotti ieri sera hanno rintracciato in via Cappuccini un gruppo di ragazzi che rispondeva alla descrizione dei responsabili. Fermati per essere identificati, uno di loro ha ammesso di essere l’autore materiale dell’atto vandalico. In Questura, hanno raccontato che erano “su di giri per l’alcool” e che si erano lasciati andare.

I quattro sono stati denunciati per danneggiamento aggravato in concorso; per due di loro il Questore Marco Odorisio ha disposto il foglio di via obbligatorio dalla Provincia di Pordenone per anni tre. Gli agenti ora stanno rivisitando analoghi fatti accaduti nei giorni scorsi e verosimilmente riconducibili allo stesso gruppo di ragazzi.