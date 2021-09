Pordenone, preso il ladro del distributore di benzina

La Polizia di Stato di Pordenone, grazie a una rapida attività d’indagine, ha individuato l'autore di un furto commesso nella stazione di servizio di viale Treviso, a Pordenone. L'uomo, con destrezza, aveva prelevato una somma di denaro dalla cassa vicina alle pompe di rifornimento.

Verso le 13, sfruttando un momento di particolare affluenza di clienti e con l’aiuto di un complice che, nel frattempo, aveva effettuato un regolare rifornimento di carburante, il ladro si era avvicinato alla cassa nell’istante in cui l’operatore addetto al pagamento si allontanava richiamato da un altro cliente.

Con destrezza, ha arraffato parte del denaro presesente in cassa, intascandolo. Poi, per non destare sospetti, l’uomo – un italiano pluripregiudicato, residente nel Pordenonese – ha atteso il ritorno dell’operatore per pagare il rifornimento effettuato, per poi allontanarsi tranquillamente. Un modus operandi ben architettato, che non ha destato alcun allarme nel gestore del distributore, accortosi solo in seguito dell'ammanco.

Gli uomini della Stradale di Pordenone, analizzando attentamente le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso e sentendo alcuni testimoni, sono riusciti in poco tempo a rintracciare il ladro, denunciandolo per furto aggravato. I soldi sono stati restituito all’esercente che, sorpreso dalla rapidità nello sviluppo delle indagini, ha ringraziato pubblicamente i poliziotti.