Pordenone, principio d'incendio nel deposito mezzi

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti questa mattina, poco prima delle 10, in via Nuova di Corva, a Pordenone, per un principio d'incendio all'interno di un capannone adibito a ricovero automezzi.

Ad accorgersi del rogo sono stati gli stessi pompieri che, di rientro da un altro intervento, hanno notato del fumo uscire dalla copertura di un edificio a lato strada. Insospettiti, hanno deciso di effettuare un sopralluogo e, con loro sorpresa, hanno visto da un portone sorrevole aperto le fiamme all'interno della struttura, ormai totalmente invasa da un denso fumo.

In quel momento i dipendenti dell'attività erano tutti negli uffici, separati dal locale interessato dall'incendio.

Le fiamme, che avevano interessato una scaffalatura e rischiavano di coinvolgere gli automezzi posteggiati a poca distanza, sono state in breve tempo domate. Poi, la squadra si è occupata della messa in sicurezza dello scenario, aerando i locali e verificando anche che non fossero presenti gas nocivi all'interno della struttura.