Pordenone, ripartono i cantieri, buoni e aiuti agli studenti

“Devo elogiare il grande senso civico della stragrande maggiornaza dei pordenonesi. Li ringrazio di cuore. A non rispettare le regole è una frangia assolutamente marginale. Dal canto nostro – conlude Ciriani - stiamo continuando a mettere in campo tutti gli strumenti possibili per fare in modo che la nostra comunità affronti al meglio l’emergenza”.

Nel frattempo in città sono ripresi alcuni cantieri, quelli che il decreto governativo considera essenziali. “Non li riapriamo a cuor leggero, ma per rispettare doveri di carattere giuridico”. Il sindaco andrà a visitare le maestranze “a cui va garantita sicurezza”.

L'amministrazione comunale è anche impegnata su altri fronti. Sta, infatti, definendo i criteri per assegnare i buoni spesa statali. L'orientamento è di “non sbriciolare i fondi, ma concentrarli su chi si trova in condizione di grave difficoltà”. Intanto il Municipio – fa sapere ancora il sindaco – ha fornito a chi ne aveva bisogno materiale informatico richiesto dalle scuole per l'accesso alla didattica a distanza.