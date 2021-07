Pordenone, salgono a 72 gli infermieri sospesi

Altre tre sospensioni d'infermieri e un reintegro. Questo l’esito del consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Pordenone che si è tenuto nel pomeriggio.

I tre nominativi, di cui l’Opi ha preso atto, sono stati trasmessi dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, mentre è stata riammessa all’albo una collega che ha dimostrato di non essere vaccinata perché aveva avuto il Covid da pochi mesi.

Il conto totale ora è di 72 infermieri sospesi. Il consiglio direttivo si è anche detto preoccupato per il numero di casi di positivi in aumento in regione, pur nella consapevolezza che la copertura vaccinale evita conseguenze gravi per i contagiati.