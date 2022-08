Pordenone sempre più senza barriere

Rendere i centri città più accessibili a tutti è l’obiettivo delle amministrazioni dei capoluoghi della regione. A Pordenone il Peba (Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche) era partito già nel 2019, quando era stato adottato il piano digitale, che aveva analizzato circa 18 chilometri di percorsi urbani del centro storico della città e portato alla mappatura di oltre 1.770 criticità.

In questo caso erano sotto la lente soprattutto le barriere che mettevano più in difficoltà le persone ipovedenti o con disabilità intellettiva. Si trattava di dislivelli, carenza di segnalazioni tattile-plantari, ostacoli di varia natura e barriere percettive.

“Il Peba – spiega Cristina Almirante, assessore comunale alla Pianificazione e urbanistica -, non è utile soltanto alle persone disabili e ai non vedenti. Possono trovarsi in difficoltà di fronte a una scalinata ripida o a un marciapiede sconnesso anche persone anziane con mobilità ridotta, mamme che spingono le carrozzine dei figli e i bambini stessi”.

Sono rientrati nel piano la sistemazione dei marciapiedi di via Beato Odorico nel 2021 e di viale Trento quest’anno. Oltre a queste richieste di contributo – continua l’assessore – abbiamo chiesto per il 2023 un aiuto per sistemare i marciapiedi del centro studi, in prossimità della scuola elementare. E comunque negli ultimi sei anni abbiamo fatto molti investimenti, per migliorare l’accessibilità con interventi strutturali lungo il percorso che porta dalla stazione al centro. Per il futuro abbiamo, inoltre, deciso di utilizzare anche fondi stanziati per l’edilizia privata”.

“Sicuramente – conclude Almirante - l’ascensore all’angolo tra via Roma e via dei Molini, che permette l’accesso a piazza del Donatore anche alle persone con disabilità è stato uno dei lavori più utili e apprezzati. E’ stata così abbattuta la barriera della vecchia scalinata dalla pendenza eccessiva, che prima della costruzione dell’ascensore era l’unico modo per accedere alla piazza”.