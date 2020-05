Pordenone, sequestrate 14mila mascherine con marchio Ce contraffatto

La Guardia di Finanza di Pordenone ha sequestrato 14mila mascherine facciali filtranti, classificate come Ffp2 e con marcatura “CE”, prive dei requisiti di conformità e sicurezza. Nell’ambito delle attività svolte per vigilare sul rispetto delle norme emanate dal Governo per contenere e fronteggiare l’emergenza da Covid-19, le Fiamme gialle hanno sottoposto a un controllo stradale due auto; alla guida c'erano il titolare di un’impresa pordenonese, attiva nella commercializzazione all’ingrosso di prodotti sanitari, e un suo dipendente. I due trasportavano diversi scatoloni che contenevano i presidi.

Le mascherine risultavano appena importate dalla Repubblica Popolare Cinese e sottoposte alle procedure di sdoganamento all’aeroporto di Milano. L’analisi della documentazione utilizzata per la loro commercializzazione in Italia e, in particolare, del certificato di conformità (che ai sensi della normativa vigente deve attestare gli standard di qualità e sicurezza del prodotto), ha permesso di appurare che il numero identificativo apposto dal fabbricante cinese sul documento era riconducibile alla marcatura “CE” di un apparecchio elettrico utilizzato per 'schiumare' il latte.

Chiarita la palese contraffazione del certificato, i finanzieri hanno proceduto al sequestro dei 14mila Dpi e denunciato alla Procura della Repubblica di Pordenone il rappresentante legale dell’azienda importatrice per i reati di “frode in commercio” e “vendita di prodotti con segni mendaci”. Anche la società coinvolta nell’operazione commerciale è stata denunciata per “responsabilità amministrativa degli enti”.

L’immissione nel mercato di dispositivi facciali di protezione non sicuri, nell’attuale periodo di emergenza, può mettere maggiormente a repentaglio la salute dei cittadini, che, ritenendo di essere adeguatamente protetti indossando una mascherina con potere filtrante “Ffp2”,

si espongono, invece, inconsapevolmente al rischio epidemiologico. Proprio con lo scopo di salvaguardare il bene primario della salute della collettività, nonché di tutelare gli stessi operatori economici destinatari dei presidi di protezione, che devono avere piena contezza della loro reale natura e degli usi consentiti, la Guardia di Finanza ha ulteriormente intensificato le proprie attività in materia di sicurezza in questo particolare

momento di emergenza sanitaria e difficoltà economica.