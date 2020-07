Pordenone, sgomberata un'abitazione occupata

La Polizia di Stato di Pordenone ha sgomberato un’abitazione occupata abusivamente e denunciato tre stranieri per danneggiamento e invasione di edificio. L’operazione è scattata mercoledì sera quando un equipaggio della Squadra Volante ha notato strani movimenti nel retro di un immobile situato tra via Dante e via Fratelli Bandiera, a pochi metri dalla centralissima piazza Risorgimento.

I poliziotti, dopo aver parlato con i vicini, hanno scoperto che il portoncino d’ingresso dell’abitazione, disabitata, risultava aperto. Entrati nell’immobile, hanno trovato tracce di giacigli e alloggi temporanei, ma in quel momento non c’era nessuno. Questa mattina, quindi, la Questura ha disposto un’ulteriore attività di controllo con la partecipazione di pattuglie dell’Ufficio di Gabinetto, della Squadra Volante, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e con l’ausilio di due pattuglie della Polizia Locale.

Alle 7.30, le forze dell’ordine sono entrate nello stabile, dove hanno identificato tre cittadini afghani, di 20, 21 e 22 anni, due richiedenti asilo in attesa di risposta e uno con permesso di soggiorno speciale, gravati, a vario titolo, da precedenti in materia di spaccio, reati contro il patrimonio e contro la persona. Il proprietario dell’immobile ha, quindi, formalizzato denuncia e i tre sono stati indagati per invasione di edificio e danneggiamento.

Sono stati fatti intervenire anche gli operatori della Gea per la rimozione del materiale accumulato all’interno dell’abitazione, viste le pessime condizioni igenico-sanitarie dei locali. Il proprietario si è, quindi, attivato per ripristinare la chiusura dell’abitazione e per la messa in sicurezza dello stabile.