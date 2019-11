Pordenone, si sblocca il cantiere della Circonvallazione Sud

Si sblocca il cantiere della Circonvallazione Sud di Pordenone. Grazie all’accordo raggiunto tra il Commissario delegato dell’A4, Massimiliano Fedriga, Autovie Venete, ditta appaltatrice e Rfi, sarà avviata la costruzione del sottopasso alla linea ferroviaria Mestre – Udine.

Le lavorazioni inizieranno sabato 23 novembre, in orario notturno, e proseguiranno cinque notti su sette fino alla notte del 17 aprile 2020. La successiva fase di lavorazioni sarà probabilmente eseguita a partire dal 1 ottobre 2020 per concludersi poi nei primi mesi del 2021.

Su indicazione del commissario delegato, l’impresa esecutrice si è già attivata per studiare tutta una serie di misure volte a minimizzare l’impatto acustico sul territorio durante i lavori in prossimità dei binari. La prima riguarda l’installazione di alcune barriere fonoassorbenti in prossimità delle abitazioni e degli edifici dell’area coinvolta dal cantiere.

A partire dalla prossima settimana – tempo permettendo – entreranno nel vivo anche i lavori che riguardano la galleria artificiale sottostante a via Udine. In particolare saranno spostate le reti che interferiscono con la viabilità (telecomunicazioni, elettricità, tubature del gas e acqua) attualmente presenti lungo via Udine sul by pass provvisorio realizzato in prossimità dell’incrocio con via Levade.

I lavori di spostamento dureranno circa tre mesi e comporteranno alcune occasionali modifiche alla viabilità in via Levade (chiusura totale della strada o in alternativa istituzione di un senso unico alternato). Il Commissario Delegato, insieme agli enti interferenti e alla polizia locale del Comune di Pordenone, si sta adoperando per trovare tutte le soluzioni per minimizzare l’impatto sul traffico.