Pordenone, tentata rapina in banca

Tentata rapina in banca, poco dopo le 12, nella filiale Monte dei Paschi di Pordenone, in piazza XX settembre. Un uomo con il volto travisato è entrato nell'istituto di credito impugnando un'arma da fuoco e intimando alla cassiera di consegnare il denaro che aveva a disposizione. La donna non ha reagito e ha comunicato al rapinatore che le casseforti erano temporizzate e che, quindi, non poteva disporre del contante.

A quel punto l'uomo è uscito dalla banca, dileguandosi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Pordenone che adesso indagano per identificare il rapinatore. Saranno visionate le immagini della videosorveglianza. Nessuno è rimasto ferito.

Non è chiaro al momento se l'arma impugnata dal rapinatore fosse vera o una riproduzione.