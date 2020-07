Pordenone, un intoppo burocratico fa riaprire la sala scommesse

Il Tar Fvg ha annullato la revoca della licenza alla sala scommesse di Largo San Giovanni Bosco decisa dal Questore di Pordenone, Marco Odorisio, il 5 marzo scorso.

A determinare la decisione del giudice amministrativo un mancato passaggio burocratico da parte dei Monopoli di Stato. Il provvedimento era stato preso dopo che il 27 febbraio la Polizia locale di Pordenone aveva sorpreso sei minorenni, clienti abituali che il gestore credeva fossero maggiorenni, che si erano recati a giocare nella sala. Dal momento che già a ottobre alcuni minori erano stato trovati nell’esercizio, il questore aveva deciso per la revoca della licenza e apposto i sigilli al locale.

Tuttavia, il Tar ha sottolineato che per la revoca è necessario che l’ufficio territoriale dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato comunichi alle autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni l’accertamento della violazione.

Nonostante il Comando della Polizia locale avesse inviato ai Monopoli gli atti di accertamento, questi non hanno proposto la revoca della licenza. Per questo motivo, il provvedimento del Questore di Pordenone è stato annullato, salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti da adottarsi per la conclamata violazione alle norme sulla tutela dei minori dal gioco d’azzardo.