Pordenone, un mozzicone all'origine del rogo mortale

Prende sempre più corpo la possibilità che il rogo nel quale, sabato mattina, ha perso la vita Rosina Cecco all'interno della sua abitazione, in via Monti, a Pordenone, sia dovuto a un mozzicone di sigaretta non spento. L'anziana vittima, inferma e con demenza sensile, si è spenta nel suo letto, a causa delle ustioni e dalla grande quantità di fumo inalata.

L'84enne era seguita da una badante, una 45enne di origine georgiana, che, appena si è accorta di quanto stava accadendo, aveva dato l'allarme. Difficile stabilire l'esatta dinamica della tragedia, se la sigaretta che spesso l'84enne fumava a letto le sia caduta di mano o non sia stata spenta correttamente.

La 45enne, in attesa di permesso di soggiorno per protezione internazionale, era stata a sua volta ricoverata in ospedale per il fumo inalato, ma è già stata dimessa. E' stata sentita dagli agenti della Questura di Pordenone, che stanno seguendo le indagini. Il pm Carmelo Barbaro ha aperto un fascicolo, nel quale la 45enne è stata indagata per omicidio colposo, un atto anche a sua tutela, dal momento che la donna potrà così essere seguita da un legale. L'immobile è stato posto sotto sequestro e si attendono anche i rilievi delle analisi compiute nell'abitazione dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia scientifica.