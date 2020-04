Poco dopo le 14 è scattato l'allarme per un incendio scoppiato nella lavanderia di un'abitazione a Pordenone, in via dell'Autiere. Sul posto si sono recate due squadre del Comando dei Vigili del fuoco che, preso atto che l'incendio stava coinvolgendo due elettrodomestici, in poco tempo lo hanno domato.

Una volta messo in sicurezza l'ambiente e fatto arieggiare, per far evacuare i fumi, i pompieri hanno sgomberato il locale, dichiarandolo inagibile.