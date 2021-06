E’ alle battute finali, a Pordenone, la grande riqualificazione di via De Paoli, che giovedì 10 giugno dalle 9 alle 12 sarà chiusa al traffico per consentire la riasfaltatura. La strada resterà chiusa integralmente, da via Damiani fino a corso Garibaldi, incluso il tratto che conduce da via Oberdan a via de Paoli. Le deviazioni saranno indicate sul posto.

I residenti che hanno l'auto parcheggiata in via de Paoli potranno uscire in direzione via Damiani. La strada resterà aperta ai pedoni.