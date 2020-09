Pordenone, viale Marconi chiuso fino a martedì

Per mettere completamente in sicurezza la roggia, e dunque la stabilità di edifici e palazzi, è necessario mantenere chiuso viale Marconi, a Pordenone, fino a martedì 8 settembre.



I delicati lavori nel sottosuolo stanno raggiungendo le vicinanze delle condotte di luce, gas, telefono. Se una condotta venisse danneggiata nel fine settimana, sarebbe difficile ripristinare i servizi alle utenze in tempi brevi, poiché gli interventi delle società di erogazione di luce, gas, telefono non sono tempestivi come negli altri giorni.

Per tale motivo i lavori sul viale verranno prudenzialmente ridotti sabato 5 e sospesi domenica 6 settembre e iprenderanno lunedì 7 e martedì 8.