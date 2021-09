Pordenonelegge, festa del libro in sicurezza

Questa mattina, si è svolto un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicato a Pordenonelegge. L’incontro, presieduto dal Prefetto Domenico Lione, ha visto la partecipazione del Questore Marco Odorisio, del Comandante provinciale dell'Arma Luciano Paganuzzi, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Davide Cardia, del Comandante dei Vigili del Fuoco di Pordenone, Giovanni Greco, del responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'AsFo, Carlo Bolzonello, dei vertici della Fondazione Pordenonelegge, e della dirigente del settore cultura, istruzione, sport, politiche giovanili del Comune di Pordenone, Flavia Leonarduzzi.

L’obiettivo era quello di mettere a punto tutti gli aspetti relativi alle misure di sicurezza e prevenzione sanitaria previsti per la Festa del libro con gli autori, in programma dal 15 al 19 settembre. Nel corso della riunione, è stato evidenziato come l'accesso a tutti gli eventi sarà consentito solo con Green Pass e previa prenotazione.

Si è quindi preso atto dell'importante dispositivo di sicurezza programmato sotto i profili di Safety e Security, per assicurare lo svolgimento della manifestazione nella più ampia cornice di sicurezza, con particolare attenzione alle misure previste per l'ordinato afflusso e deflusso dei partecipanti, come concordato con i Vigili del Fuoco.

Sono stati quindi analizzati, con la collaborazione dell'Azienda Sanitaria, gli aspetti di coordinamento delle misure di prevenzione anti-Covid. Durante tutte le giornate saranno, inoltre, potenziati i controlli delle Forze dell'Ordine, sotto il coordinamento tecnico operativo del Questore, con l'impiego di adeguati contingenti di rinforzo assegnati per l'occasione dal Ministero dell'Interno. Infine, per gli aspetti concernenti le misure operative di raccordo, in Questura sarà costituita una ‘sala situazione’, con il compito di monitorare e coordinare tutti gli interventi di prevenzione dell'emergenza.