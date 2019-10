Porta a porta a Udine, restano i dubbi

L’avvio della raccolta differenziata spinta dei rifiuti nel Comune di Udine - previsto per il mese di dicembre nella seconda Circoscrizione (Rizzi – San Domenico – Cormor – San Rocco) sta creando un vero e proprio subbuglio.

Da una parte, Net rileva entusiasmo e serenità da parte degli amministratori condominiali nei confronti dello specifico sistema ‘casa per casa’ calibrato per gli edifici con oltre 7-8 utenze e parla di adeguati contenitori sempre disponibili nei pressi del condominio stesso.

Dall’altra, la presidente provinciale dell’Anaci, l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, Emanuela Gorgone ribadisce che gli amministratori associati non hanno ricevuto alcuna indicazione a tal proposito, al di fuori della richiesta iniziale di sistemare bidoni condominiali in aree comuni.

L’Anaci sostiene che la maggior parte dei cittadini residenti in condominio sta manifestando agli amministratori la volontà di attivarsi con i bidoni delle singole utenze. In sostanza non intendono dotarsi dei contenitori condominiali di 240 litri e tanto meno di quelli da 1.100 litri per evitare costi aggiuntivi. Preferiscono gestirsi da soli i cinque bidoni più piccoli messi a disposizione dalla Net.

Le fa eco Massimiliano Verona, uno dei sostenitori di un documento presentato alla Net una ventina di giorni fa da diversi amministratori di condominio di Udine. “Per motivi di sicurezza non è possibile lasciare aperti i cancelli perché gli operatori della Net trasportino all’esterno i bidoni della spazzatura. Inoltre, l’utilizzo eventuale di ditte esterne comporterebbe un extra-costo sulle spese condominiali che arriverebbe a 15 mila euro all’anno”.

Lo scenario dipinto da Anaci e da alcuni amministratori è quello di file di bidoncini sui marciapiedi nelle ore notturne. “Ben vengano i cassonetti condominiali - concludono – peccato che non ne sappiamo nulla”.

La consegna dei kit “casa per casa”: gazebi Net su tutto il territorio

Net, in appoggio alla consegna domiciliare dei kit contenitori per le singole utenze, organizzerà degli appositi gazebo per il ritiro diretto da parte dei cittadini e per fornire informazioni e delucidazioni relative al “casa per casa”.

Di seguito date, luoghi ed orari:

Sabato 2 e domenica 3 novembre – Piazza Rizzi (fronte Chiesa) - dalle 9 alle 17.

Sabato 9 e domenica 10 novembre – Piazzale Carnia (sotto i portici zona ex macelleria) - dalle 9 alle 17.

Sabato 17 e domenica 18 novembre – via Derna (fronte market) dalle 9 alle 17.

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre – Via Joppi (parcheggio biblioteca) - dalle 9 alle 17.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre – Via Dormisch (fronte market) - dalle 9 alle 17.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre – via Cormor Basso (fronte Chiesa) dalle 9 alle 17.