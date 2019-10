Porta-a-porta: attenti ai conti

Il dado è tratto e quindi sulla strada della raccolta differenziata ‘porta-a-porta’ non si torna più indietro. La decisione del Tar, che ha respinto il ricorso dei cittadini contrari al sistema di gestione urbana dei rifiuti, ha tolto ogni ostacolo sull’applicazione del piano indicato dalla giunta Fontanini. Che, però, presenta ancora qualche elemento incerto e da chiarire, come indica l’analisi fatta da Marino Milesi, già amministratore delegato della Net di Udine dal 2000 al 2005 e oggi consulente nel Nordest sulle tematiche ambientali.



Era proprio necessario finire davanti la giustizia amministrativa?

“In tempi non sospetti avevo suggerito che un cambiamento di tale portata avrebbe dovuto comportare il massimo coinvolgimento dei cittadini, in via diretta o tramite le loro rappresentanze, in un’ottica di preventiva condivisione. Con ciò intendendo il recepimento da parte di Net delle singole esigenze: dai condomini, alle unità abitative singole, alle plurifamiliari, alle utenze commerciali. Cioè era indispensabile partire da una sensibilizzazione civica e costante dei cittadini per giungere a una generale condivisione anche nell’ottica di rendere possibile l’introduzione di una tariffazione premiante: pago per quel che produco. È del tutto evidente, invece, che i fatti accaduti sono la logica conseguenza della totale mancata comunicazione.

Quindi è un a ferita che rimane aperta?

“Sì, perché a ciò consegue e conseguirà la mancata condivisione sul progetto; pertanto, alla comunicazione degli amministratori di condominio, registrata nei giorni scorsi, ne seguiranno innumerevoli altre, sia dai singoli cittadini sia dalle utenze commerciali e loro rappresentanze, costituendo, peraltro, presupposti di impugnativa e di mancati introiti”.



Il porta-a-porta è diffuso in tutto il resto del Friuli, è solo questione di pigrizia degli udinesi?

“Finora non si è mai trattato del rapporto costi-benefici. Passando da un sistema capital intensive (a prevalente meccanizzazione) a un sistema labour intensive (a prevalente ricorso alla manodopera) l’incremento dei costi correnti è ricompreso tra il 30% e il 60%, con un aumento quindi proporzionato della Tari; la relazione tecnica di Net, approvata dal Comune di Udine, prevede al contrario, una riduzione dei costi pari al 5,3% passando dagli 11.080.693 del 2018 ai 10.516.500 previsti per il 2019. La differenza è data dai maggiori costi per raccolta pari a 1.317.856 e dai minori costi per trattamento rifiuti pari a 1.882.049”.



È credibile?

“Personalmente ritengo che una scelta strategica, come quella messa in atto da Net e approvata dalla giunta comunale di Udine, necessitasse di essere accompagnata e sorretta da un piano industriale che esplicitasse almeno i seguenti contenuti minimali. Un’analisi di mercato: una visione dell’ambiente esterno e del settore (la domanda, la struttura distributiva, la concorrenza e i fornitori), mettendo a fuoco il mercato, la sua dimensione, il suo andamento nel tempo e i mutamenti delle esigenze dei clienti. Le direttrici strategiche: una presentazione del posizionamento strategico dell’azienda, dei fattori critici di successo, dei vantaggi competitivi, delle linee di crescita interna o esterna (acquisizioni di altre società o di rami d’azienda). Gli obiettivi economici: identificazione degli obiettivi in termini di ricavi, utili, costi… sia a livello consolidato sia per aree di attività. Le decisioni di marketing, relative ad aree geografiche, ai segmento di business, alle scelte di prezzo, ai volumi previsti, ai canali distributivi scelti. Gli aspetti organizzativi, relativi al personale e alla struttura organizzativa, valutando il fabbisogno di risorse umane e le competenze necessarie, oltre a esprimere la struttura organizzativa finale. Le decisioni di finanziamento: ovvero il piano degli investimenti con le ricadute operative, con l’indicazione dei costi relativi alla capacità produttiva, sottolineando la coerenza degli investimenti previsti con gli obiettivi di produzione e con i criteri di ottimizzazione dei costi”.



Non è stato fatto?

“Di tutto ciò non vi è traccia e la sintetica relazione tecnica presentata da Net e approvata dal Comune di Udine non permette alcuna valutazione tecnico-economica dell’iniziativa. Mi chiedo, infine, come possa una giunta comunale approvare una scelta strategica di cosi forte impatto sulla cittadinanza senza alcuna consapevolezza”.



E gli appalti pubblicati e già aggiudicati da Net in relazione all’impianto e alla raccolta?

“Da quanto si legge sul sito della Net pare che l’intero core business verrà terziarizzato, dalle raccolte alla gestione dell’impianto, con tutte le conseguenze del caso in termini di potere discrezionale sulla determinazione dei relativi prezzi-costi. La domanda sorge spontanea ed è scontata la sua risposta”.