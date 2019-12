Porta a porta, Comune e Net aprono ai cittadini

Si è tenuto questo pomeriggio il tanto atteso incontro sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Presenti al tavolo il Comune di Udine, con il sindaco Pietro Fontanini e dell'assessore Silvana Olivotto e del consigliere Giovanni Govetto, la Net con Massimo Fuccaro, due tecnici e il legale che assiste la società, e le associazioni Consumatori Attivi con la Barbara Puschiasis, Anaci con Emanuela Gorgone e Fiaip con Leonardo Piccoli oltre ad alcuni cittadini.

Consumatori Attivi ha rappresentato le criticità ormai ben note legate al nuovo sistema di raccolta casa per casa. Tra i punti l'invasione della città con bidoni e bidoncini privi di chiusura e alla mercè di tutti, orari di raccolta ben poco congeniali, costi per la tenuta dei bidoncini, impossibilità per i condomini di dotarsi nella maggior parte dei casi di bidoni condominiali a causa dell'assenza di spazi, rischio che i bidoncini e i bidoni ingombrino marciapiedi e strade, impedendo il passaggio a cose o persone o creando danno in quanto in balia degli eventi anche per una giornata intera (visti i ritardi in alcune zone nella raccolta), la necessità di adattare il sistema casa per casa a una città che in molte aree, soprattutto per le caratteristiche abitative e per il numero di abitanti, necessita di correttivi come per altro fatto in altre città che ben prima di Udine hanno visto introdurre il porta a porta.

Picccoli della Fiaip ha evidenziato come la soluzione debba essere trovata nel dialogo con l'ammistrazione, con la Net ma anche con altri soggetti quali la Regione e Insiel visto che la tecnologia non può che essere un alleato di questo tipo di raccolta al fine di renderla sempre più efficiente.

Gorgone dell'Anaci ha puntualmente esposto le complessità riscontrate nei condomini. Il 90% ha visto i condomini optare per i bidoni singoli e non per quelli condominiali, onerosi e comunque privi di chiusura, quindi alla mercè di tutti.

Il Sindaco ha sottolineato la bontà condivisa dei principi che sottendono questo sistema di raccolta e ha condiviso l'idea delle isole ecologiche anticipando il fatto che saranno posizionate telecamere intelligenti per controllare i conferimenti e far così fronte a condotte incivili a danno di tutti.

Assieme all'assessore Olivotto ha evidenziato come proprio nella giornata odierna il Comune abbia incontrato due professori dell'Università di Udine che gli avrebbero proposto uno spray per i cittadini che vogliono evitare di sentire in casa l'odore dell'umido. Govetto ha caldeggiato una collaborazione dei cittadini, sottolineando come l'amministrazione stia ricevendo diverse offerte da parte di volontari e anche da parte dei giovani di Friday for Future per occuparsi della movimentazione dei bidoncini dalle aree condominiali a quelle pubbliche ai fini della raccolta.

Fuccaro ha sottolieato come la partenza di questo sistema sia stato positivo in quanto i cittadini hanno collaborato, conferendo con scrupolo i rifiuti nei bidoncini. Ci sono criticità alle quali si sta cercando di dare soluzione e una di queste può essere anche la creazione delle isole ecologiche videosorvegliate come proposto. Tali soluzioni devono essere, però, studiate e realizzate in aree con determinate criticità.

La proposta, dunque, delle associazioni presenti è stata quella d'istituzionalizzare un tavolo che agevoli anche il dialogo tra le varie realtà che rappresentano i cittadini, le categorie, il Comune e la Net per effettuare un percorso virtuoso verso la creazione di correttivi (isole ecologiche zonali videosorvegliate) e campagne d'informazione. Su questo, quindi, il Comune si è dimostrato disponibile a fissare a inizio 2020 un nuovo incontro per fare il punto della situazione e muoversi nel senso definito.