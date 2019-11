Porta a porta sospetto, il Comune di Tavagnacco mette in guardia

In questi giorni alcuni soggetti stanno proponendo dei corsi di inglese per ragazzi in fascia di età 18-22 anni circa, nonché offerte di lavoro per giovani, patrocinate - secondo quanto riferito - dal Comune di Tavagnacco. Le proposte contrattuali vengono promosse con il sistema del porta a porta, con tanto di appuntamento per entrare direttamente nelle case.



IL Comune, pertanto, invita i cittadini a prestare attenzione, poiché "i corsi non sono in alcun modo patrocinati, regolamentati, approvati o realizzati in collaborazione con l’ente comunale né tantomeno con i rappresentanti dell’amministrazione quali il Sindaco, gli Assessori o i Consiglieri comunali".



Tutte le iniziative comunali sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco all’indirizzo www.comune.tavagnacco.ud.it.



Attenzione, quindi, alle proposte contrattuali prima di procedere con eventuali firme o sottoscrizioni di contratto.



Per eventuali segnalazioni chiamare senza indugi gli uffici della Polizia Municipale in Piazza Indipendenza a Feletto Umberto - tel. 0432 577350 - mail polizia.locale@comune.tavagnacco.ud.it, che provvederà ad attuare tutti gli accertamenti del caso.