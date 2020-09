I Carabinieri della Stazione di Sacile, in ottemperanza a un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emessa dalla Procura della Repubblica di Pordenone, hanno arrestato un uomo di 32 anni della Repubblica Dominicana, residente a Sacile, che dovrà scontare la pena residua di 14 giorni di reclusione per porto abusivo di armi, reato commesso a Sacile il 30 settembre del 2018.

L'uomo si trova recluso nel carcere di Udine.