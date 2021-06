Porto di Trieste, sequestrate oltre 11 milioni di mascherine

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trieste e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, da circa un anno – tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto - hanno intensificato i controlli per il contrasto dei traffici illeciti di prodotti medicali non conformi alla normativa sanitaria. Con cadenza quotidiana, sulla base di specifiche analisi di rischio del traffico commerciale, vengono eseguiti approfonditi riscontri documentali e sostanziali sui dispositivi che, in grandi quantità, arrivano all’importante hub triestino, provenienti prevalentemente dalla Turchia e destinati al territorio italiano o ai diversi Paesi dell’Unione europea.

Le verifiche condotte sui dispositivi hanno sin qui permesso – sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trieste - di porre sotto sequestro oltre 11 milioni di pezzi (fra mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3) di cui circa quattro milioni nei primi quattro mesi di quest’anno. Nella maggior parte dei casi si tratta di mascherine sprovviste delle prove di laboratorio o che riportano, sulle confezioni, indicazioni sulla loro qualità false, inducendo in errore il potenziale acquirente, anche sulle capacità di protezione dal virus.

I test di laboratorio effettuati hanno permesso, nella maggior parte dei casi, di non riconoscere la capacità filtrante dichiarata su numerosi dispositivi, riportanti la marcatura “CE” e corredati da documentazione tecnica - in apparenza genuina - emessa da un organismo notificato turco.

Lo sviluppo di numerosi accertamenti in ambito europeo, con la collaborazione di Olaf – ufficio europeo antifrode, ed extraeuropeo, nonchè ulteriori approfondimenti connotati da elevato tecnicismo, hanno consentito d'imperdire l’utilizzo di dispositivi non conformi da parte di categorie di utenti maggiormente esposti al rischio di contagio, quali gli operatori sanitari e gli appartenenti alle Forze di polizia, cui tali prodotti sarebbero stati destinati.

Qualora introdotti sul mercato, i dispositivi avrebbero potuto garantire illeciti ricavi per una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro.

L’operazione conferma ancora una volta che l’attività di contrasto all’immissione sul mercato di tali prodotti, promossa dall’agenzia delle dogane e dei monopoli del capoluogo giuliano e dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Trieste, a tutela della legalità e della salute pubblica, prosegue senza sosta e in stretta sinergia tra le istituzioni preposte a compiti di vigilanza presso gli spazi doganali.