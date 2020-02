Porto Nogaro, sequestrata rete calata nel canale navigabile

Questa mattina, intorno alle 10, l'Ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera di Porto Nogaro ha ricevuto una segnalazione telefonica in merito alla presenza di una rete calata all'interno del canale navigabile di Porto Nogaro. La rete da pesca, posizionata e lasciata in un punto di continuo transito di navi mercantili e unità da diporto, costituiva un grave intralcio e pericolo per la sicurezza della navigazione, dal momento che si sarebbe potuta impigliare nelle eliche dei motori.

Il team d'intervento della Guardia costiera è giunto sul posto con la Motovedetta CP 551, ha rapidamente individuato la rete abusiva, senza elementi identificativi, e grazie al contributo del Corpo Forestale regionale sono iniziate le non facili operazioni di recupero, al termine delle quali la rete risultava lunga quasi 300 metri. Trattandosi di violazione al Regolamento degli accosti (Ordinanza di Polizia marittima emanata dall'Ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro) e delle norme in materia di sicurezza della navigazione, la rete è stata sequestrata.

L'attività s'inserisce nel quadro del contrasto alla pesca illegale e all’immissione nella filiera di prodotti non tracciabili e pertanto “non sicuri”, a tutela siabdel consumatore finale, sia di coloro che in tale settore operano nel rispetto delle regole.

La Guardia Costiera coglie anche l'occasione per ricordare a tutti quelli che intendono prendere il mare di consultare i bollettini meteo, gli avvisi ai naviganti e le Ordinanze vigenti, avendo cura di segnalare al numero blu 1530 ogni criticità per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione, e la tutela dell’ambiente marino.