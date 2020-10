Positiva al Covid il sindaco di Casarsa

Mal di testa e incapacità di sentire gli odori e percepire i sapori. Così, domenica, il sindaco di Casarsa della Delizia, Lavinia Clarotto, ha chiamato il suo medico di famiglia, che ha disposto un test rapido per il Covid 19. L'esame è risultato positivo e il primo cittadino è in isolamento nella sua abitazione. E' la stessa prima cittadina a darne notizia in un videomessaggio.

Nel pomeriggio di ieri sono stati eseguiti i tamponi a dipendenti e componenti della Giunta che hanno dato esito negativo. Oggi il Municipio resterà chiuso per consentire la sanificazione dei locali. Da mercoledì si riparte e si riapre, in totale sicurezza.