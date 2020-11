Positive due operatrici, nuovi test per gli ospiti all'Asp di Spilimbergo

Il Coronavirus continua la sua subdola azione di contagio attraverso le persone asintomatiche. Oggi, due nuovi casi sono emersi all'Asp di Spilimbergo tra il personale della struttura sottoposto al tampone per il monitoraggio Covid-19.

L'esito del primo ciclo di indagine ha purtroppo evidenziato la positività di due operatrici asintomatiche, che sono subito state poste in quarantena domiciliare prima del rientro in servizio, mentre tutti gli altri lavoratori sono risultati negativi. L'Azienda Sanitaria, in collaborazione con la struttura, avvierà la procedura di monitoraggio degli ospiti che saranno sottoposti a tampone nei prossimi giorni, così da rilevare e impedire il diffondersi del virus.

Allo stato attuale non sono presenti ospiti o operatori con sintomi evidenti così come sta avvenendo da quasi tre mesi dall'adozione delle restrizioni delle visite dall'esterno e grazie al ligio comportamento dei nostri dipendenti.