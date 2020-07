Positivi all'etilometro, raffica di patenti ritirate

Nell’arco di tre settimane, i Carabineri della compagnia di Sacile (in particolare dell’Aliquota radiomobile e della stazione di Fontanafredda) hanno denunciato quattro persone, ritirato altrettante patenti di guida e sequestrato tre veicoli in conseguenza dell’elevato tasso di alcolemia registrato (superiore a 1,5 g/l).

I militare dell’Aliquota radiomobile hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 45enne di Polcenigo che, alle 2.30 del 21 giugno, è stato fermato a Sacile; sottoposto all’etilometro, aveva un tasso pari a 1, 55 grammi/litro. Alle 2.45 del 4 luglio, invece, è stato sottoposto a controllo da parte dei Carabinieri di Fontanafredda un 28enne di Porcia; in questo caso l’alcoltest ha dato un esito pari a 1,48 g/l.

Sempre il 4 luglio, un 44enne trevisano è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamento; alle 3.10 era stato fermato a Prata, mentre era al volante in evidenti condizioni di ebbrezza.

Nel pomeriggio del 6 luglio, infine, i Carabinieri di Fontanafredda hanno eseguito i rilievi per un incidente all’incrocio tra corso Italia e via Ceolini, a Porcia (nella foto). Un 60enne della zona, in un tratto perfettamente rettilineo, ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro il semaforo. Sottoposto ad accertamento con etilometro, aveva un tasso alcolemico di 2,51 g/l.