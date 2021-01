Positività tra il personale, chiusa la primaria Rosmini

Casi di positività tra il personale, disposta la chiusura della primaria Rosmini di Pordenone. La decisione è stata comunicata tramite circolare alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola, situata nel quartiere di Villanova, che fa parte dell'Istituto comprensivo Pordenone Sud.

“Informiamo che il plesso resterà chiuso, uffici compresi, nelle giornate di venerdì 29 gennaio e lunedì 1 febbraio per emergenza Covid 19. Lunedì 1 tutto il personale, docente e Ata, effettuerà tampone rapido”, si legge nella comunicazione della dirigenza.

“In base all'esito dei test, comunicheremo la data di ripresa delle lezioni. Ci scusiamo per il poco preavviso, indipendente dalla nostra volontà. La misura si è resa necessaria in forma precauzionale e in attesa di accertamenti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale”.