Positivo al Coronavirus il sindaco di Cordenons

E’ risultato positivo al Coronavirus anche il sindaco di Cordenons, Andrea Delle Vedove, che ora si trova in isolamento a casa. Aveva accusato i sintomi sabato. Ieri ha eseguito il tampone per Covid-19 e oggi ha ricevuto l'esito. "Sabato avevo manifestato i primi sintomi influenzali, con febbre a 38-38,5. Da ieri la temperatura è scesa e ora sono rimasti solo dolori articolari e tosse", spiega il primo cittadino. "Si presume che il contattato sia avvenuto in una riunione dell'Ausir che si è tenuta martedì scorso. Purtroppo, nel frattempo, ho fatto tante altre riunioni e incontri. Quindi, tra i contatti, chi ha sintomi chiaramente non li deve sottovalutare".