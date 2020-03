Positivo al Covid-19, lo trovano in farmacia a Udine

Doveva restare in quarantena obbligatoria, invece è stato trovato all'interno di una farmacia intento ad acquistare medicinali. E' scattata a Udine la prima denuncia per delitto colposo contro la salute pubblica nei confronti di un uomo affetto da Covid-19. Il reato prevede dai tre ai 12 anni di reclusione, oltre all'ormai nota denuncia penale per il reato di inosservanza agli ordini delle autorità.

Il protagonista della vicenda è un 60enne di Premariacco che doveva recarsi all'ospedale di Udine per sottoporsi ai nuovi tamponi di controllo. L'uomo era autorizzato solamente a quello spostamento, non poteva recarsi, dunque, da nessun'altra parte.

Una volta sorpreso, gli agenti della Polizia Locale non hanno potuto far altro che applicare le norme previste dal Dpcm. Come ci ha riferito il comandante della Polizia municipale, Eros Del Longo, a questa mattina le persone denunciate dall'inizio dell'isolamento preventivo sono dunque 59, su un totale di 1.990 controlli.

Di queste, un cittadino è stato denunciato per aver dichiarato il falso nell'autocertificazione, quattro per altri reati. Le verifiche nei 544 esercizi commerciali, invece, hanno portato a tre sanzioni amministrative. Da segnalare, inoltre, la seconda denuncia scattata ieri pomeriggio grazie all'utilizzo del drone.

L'occhio elettronico ha colto un giovane a passeggio all'interno del Parco Ardito Desio. Il ragazzo, fermato dagli agenti, ha dichiarato che aveva necessità di passeggiare.

A Udine la situazione dei contagi è sotto controllo e stazionaria. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha fatto il punto della situazione: sono 75 le persone positive, una in più rispetto a ieri. “I numeri – spiega il primo cittadino – dimostrano che rispettare le misure indicate nei decreti e nelle ordinanze porta a risultati concreti nella lotta al Coronavirus”.