Positivo al Covid anche il sindaco Maurmair

Dopo essersi posto in quarantena precauzionale alcuni giorni fa per l’insorgere dei primi sintomi di malessere, il sindaco Markus Maurmair questa mattina ha avuto conferma della positività al Covid.

Nella notte tra lunedì e martedì il sindaco si è svegliato con febbre e dolori articolari e temendo il peggio ha contattato il medico di base e allertato l’istituto di credito in cui presta servizio. Le procedure anticovid dell’azienda in cui opera il sindaco prevedono un tampone molecolare immediato in una struttura privata di San Vito al Tagliamento, test che ha sortito l’esito insperato.

In municipio è scattato l’allarme rosso che però è rientrato poiché il sindaco di recente si era sottoposto a un altro tampone molecolare, venerdì scorso, e il cui esito era stato negativo.

La sua contagiosità, sia in ambito lavorativo sia in quello comunale, è quindi riconducibile alla sola giornata di lunedì in cui ha incontrato cinque componenti della giunta e un dipendente.



Nonostante i pochi contatti, si è stabilito di procedere con la massima precauzione. Già martedì pomeriggio il sindaco ha chiesto di provvedere alla sanificazione dei locali che aveva frequentato in municipio nella giornata di lunedì, il suo ufficio e la sala giunta, e in più era stato approntato un piano di monitoraggio immediato in caso di eventuale positività. Piano che è scattato oggi a mezzogiorno con l’opportunità per tutti i collaboratori, a prescindere dai loro contatti con il sindaco, di sottoporsi al tampone antigenico con esito immediato, mentre per le persone incontrate fisicamente è stato previsto il tampone molecolare.I 15 tamponi antigenici hanno dato esito negativo, pertanto non si fermerà l’operatività degli uffici comunali. Vista la bassa carica virale iniziale, in via precauzionale è stato programmato un secondo screening di tutti i collaboratori che fossero interessati per la giornata di lunedì prossimo, così da escludere qualsiasi forma di possibile contagio interno. Il risultato dei tamponi molecolari richiederà un po’ di tempo in più, ma nel frattempo gli interessati si sono posti in autoisolamento.“Dal punto di vista personale temevo di contrarre il contagio perché, per pochi che siano i contatti personali, la vita da amministratore pubblico è fatta di momenti di incontro con cittadini e soggetti coinvolti nella gestione del Comune. È inevitabile se si vuole mandare avanti l’amministrazione che qualche esposizione al contagio ci sia. Il mio caso è la riconferma che tra i soggetti a rischio ci sono anche i sindaci e gli amministratori comunali, come tutto il personale. Per tanti che siano gli accorgimenti siamo sempre e comunque al fronte, per garantire la continuità operativa dei nostri municipi a favore della popolazione. Dal punto di vista medico, per ora sto abbastanza bene, un po’ di febbre e i dolori intramuscolari sono inevitabili per chi manifesta dei sintomi. Il medico di base mi ha già messo in guardia rispetto al fatto che il virus è una vera e propria carogna con momenti altalenanti tra parvente guarigione e ritorno a uno stato di debolezza e malattia. Continuo a lavorare da casa e per quel che posso anche dal punto di vista del mio ruolo di impiegato bancario visto il periodo di fine anno che impone molte scadenze improcrastinabili".

"Sto cercando di comprendere come organizzarmi con la famiglia per fare in modo di non far perdere tempo scolastico alle bambine - prosegue il sindaco -, ma vedremo cosa ci dirà il dipartimento di prevenzione. Dipartimento di prevenzione che voglio aiutare facendo pervenire loro un elenco dettagliato delle persone che ho incontrato, tuttavia sottolineo che se qualche persona che ho visto nel periodo da sabato a lunedì volesse segnalarsi può contattarmi direttamente così da essere certi di non escludere persone potenzialmente esposte al contagio. In ambito comunale sono tranquillo perché già tutta la squadra degli amministratori è motivata e porterà avanti le proprie attività in previsione della fine dell’anno e anche gli uffici e i collaboratori in genere sono ben partecipi e propositivi rispetto a ciò che dovremo fare entro la fine del 2020".

"Infine - conclude Maurmair - un pensiero ai miei concittadini che voglio invitare a perseverare nell’attenzione dimostrata nell’osservanza delle misure anticontagio dal distanziamento interpersonale all’uso della mascherina e dall’igiene delle mani, raccomandazioni che sono da trasmettere in modo particolare e incisivo ai nostri ragazzi che spesso rimangono asintomatici ma portatori del virus tra le mura domestiche con conseguenze che possono essere estremamente gravi".