Positivo al Covid il sindaco di Aviano

Positivo al Covid anche il sindaco di Aviano, Ilario De Marco Zompit. E’ asintomatico e si è posto in quarantena. Negativi gli altri tamponi in Municipio. E' lo stesso primo cittadino a comunicare la notizia sul proprio profilo Facebook. "Purtroppo devo comunicare che, nel corso di uno screening periodico effettuato nella sede municipale, il test rapido a cui mi sono sottoposto ha dato un esito di positività. Immediatamente è scattato il piano di sicurezza che contestualmente all'effettuazione dei test a tutti i dipendenti e consiglieri (tutti negativi) ha comportato la sanificazione straordinaria di tutti gli uffici".

"Al momento - rassicura il sindaco - sono del tutto asintomatico ma avendo effettuato un test circa dieci giorni fa (negativo) è possibile che la carica virale sia solo all'inizio, per cui mi sono sottoposto a test molecolare per avere la conferma della positività. Nel frattempo, sono in quarantena nel rispetto delle norme, fiducioso che questa prova che sto condividendo con tanti altri concittadini, passi senza lasciare conseguenze. Ringrazio per le manifestazioni di solidarietà che ho già ricevuto da parte dei dipendenti, collaboratori e consiglieri comunali. Non è certo la sede migliore, ma auguro a tutti un Buon Natale e soprattutto un migliore Anno Nuovo!", conclude De Marco Zompit.