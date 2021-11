Positivo al Covid, viola la quarantena per la manifestazione no vax

Questa mattina, alla Sala Operativa della Questura di Pordenone è arrivato un 'alert' nei confronti di due persone positive al Covid-19, che avevano preso alloggio in una struttura ricettiva del capoluogo.

La Squadra Volante si è recata in albergo riscontrando come la coppia fosse composta da due medici, moglie e marito, residenti in provincia di Pescara, giunti a Pordenone domenica 28 novembre per partecipare alla manifestazione no vax che si è tenuta nel Parco San Valentino.

Si è scoperto che, mentre la donna si era negativizzata, il marito era ancora positivo e aveva, dunque, violato lo stato di quarantena. Il 70enne medico è stato indagato in stato di libertàper violazione della quarantena.

Alla coppia, che aveva raggiunto Pordenone con la propria auto, è stato intimato di fare immediato rientro a casa per la via più breve e senza effettuare soste, per ripristinare la quarantena.

La struttura ricettiva è stata inforata per avviare la sanificazione della camera occupata dai coniugi.