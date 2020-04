Positivo fuori casa, scatta la denuncia

Calano drasticamente le multe per spostamenti non autorizzati in Fvg. Ieri, come riferisce la Prefettura di Trieste, a fronte di 3.291 verifiche delle autocertificazioni, le forze dell'ordine hanno sanzionato 'solo' 66 persone, numero nettamente inferiore rispetto alle giornate precedenti, quando le infrazioni si aggiravano stabilmente oltre quota cento.

Tra chi si trovava fuori casa, però, è stata scoperta anche una persona in quarantena obbligatoria in quanto positiva al Covid-19; in questo caso, è scatta una denuncia. Una denuncia è stata comminata anche per falsa attestazione sulla propria identità, mentre altre quattro persone sono state denunciate per altri reati.

Sul fronte delle attività commerciali, ieri sono state 1.095 le verifiche e in un solo caso il titolare di un negozio è stato sanzionato per il mancato rispetto di quanto disposto da Dpcm e ordinanze regionali.