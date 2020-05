Positivo fuori casa, una denuncia in Fvg

Resta basso il numero di sanzioni per mancato rispetto delle norme anti Covid-19 in Fvg. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, a fronte di 2.361 controlli sono state 26 le persone multate per non aver rispettato il distanziamento e l'uso della mascherina. Si segnala, però, un positivo al Coronavirus pizzicato fuori casa nonostante l'obbligo di quarantena; è scattata subito la denucia, anche per falsa attestazione sulla propria identità. Sono 11, invece, le persone deferite per altri reati.

Tutto in regola, infine, nelle attività commerciali sottoposte a verifica; in questo caso, i controlli delle forze dell'ordine sono stati 535.