Il direttore della Protezione civile regionale, Amedeo Aristei, è risultato positivo al Covid.

A darne notizia, in un tweet, è il vicepresidente Riccardo Riccardi che scrive: "A seguito di lievi sintomi, questa mattina il direttore Aristei è risultato positivo al tampone. Inaccessibili e in corso di sanificazione i locali che nei giorni scorsi ha frequentato. Sono già in isolamento fiduciario i contatti stretti. Tutto secondo le disposizioni del Dipartimento di prevenzione".