Positivo il direttore di Ostetricia e Ginecologia di Gorizia-Monfalcone

AsuGi comunica la positività del direttore della SC Ostetricia e Ginecologia di Gorizia-Monfalcone. Come da protocollo, la positività è stata riscontrata a seguito delle attività di screening a cui viene sottoposto regolarmente il personale dell'Azienda.

Il medico è attualmente in isolamento domiciliare ed è asintomatico. Sono state attivate tutte le azioni di tracciamento dei contatti. Allo stato attuale nessuno presenta sintomi da infezione da Covid-19 in quanto il medico ha sempre indossato i Dpi come da indicazioni ministeriali e protocolli vigenti. Come previsto dalle disposizioni, tutti i contatti saranno sottoposti a tampone fra 5 giorni.

In sua assenza il servizio sarà diretto dalla dottoressa Fabiana Bianchini.

AsuGi ricorda che tutto il personale adotta tutte le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti e necessari.