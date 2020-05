Positivo in quarantena obbligatoria pizzicato fuori casa

In regione si registra, in generale, ancora un grande rispetto delle misure di contenimento anti Covid-19. Ieri, come riferisce la Prefettura di Trieste, a fronte di 2.861 certificazioni verificate dalle forze dell'ordine sono state 62 le multe. Si registra, però, ancora un caso di persona positiva al Coronavirus e in quarantena obbligatoria scoperta fuori casa. E', quindi, scattata una denuncia. Altre nove denunce per falsa attestazione dell'identità, mentre sono quattro le persone indagate per altri reati.

Nell'ambito dei controli agli esercizi commerciali, sono state 1.116 le verifiche; qui si segnala la chiusura temporanea di tre attività per mancato rispetto delle norme contenute nei Dpcm e nelle ordinanze regionali; tre titolari sono stati sanzionati.