Positivo in quarantena scoperto fuori casa, scatta la denuncia

Proseguono, anche nella fase due, i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto del Dpcm e delle ordinanze per il contenimento del Coronavirus. E proprio ieri una persona in quarantena obbligatoria perchè risultata positiva al Covid-19 è stata sorpresa fuori casa; è subito scattata una denuncia.

Resta contenuto, invece, il numero di sanzioni: come comunica la Prefettura di Trieste, a fronte di 3.124 verifiche in tutta la regione, sono state 60 le multe. Si conferma, a testimonianza di un graduale ritorno alla normalità, l'alto numero di denunce per altri reati che ieri sono state ben 63. Una persona, invece, è stata denunciata per falsa attestazione sulla propria identità.

Nulla da segnalare, infine, per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni nelle attività commerciali: sono stati 1.508 i controlli, ma nessun esercizio è risultato non a norma.